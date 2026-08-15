Läänemaal elab üle 60 rahvuse esindajaid

Läänemaal elab statistikaameti andmeil praegu 62 eri rahvuse esindajaid, kelle osatähtsus maakonna rahvastikus on kokku 13 protsenti.

Kokku elab ameti andmetel Läänemaal 20 200 inimest, kellest eestlasi oli aasta alguses 17 577 ja venelasi 1362.

Statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika analüütiku Maali Käbini sõnul on Lääne maakonnas märgata, et ukrainlaste arv on kasvanud 199 inimeselt 2022. aastal 711 inimeseni 2026. aastal. Suurematest rahvusrühmadest võib Läänemaal välja tuua veel soomlased (88 inimest) ja valgevenelased (72 inimest). Roots