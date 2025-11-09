Statistikaamet: kes on Eesti isad?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 22 sekundit
Head isadepäeva kõikidele Eesti isadele! Isadepäeva eel uuriti statistikaametilt palju kordi, mida on meil öelda Eesti isade kohta. Milline paistab Eesti isa statistiku pilgu läbi? Vaatasime andmetele otsa!
- Eestis elab 306 420 isa. Selle aasta alguse seisuga oli Eestis üle 1000 isa vähem kui 2024. aasta alguses.
- Mullu esimest korda isaks saanud mehi oli 4000 ja nad olid keskmiselt 32-aastased.
- Eesti isadest 28% on kõrgharidusega, kuid levinuim on keskharidus, mida omab 56% isadest.
- Isadest 56% on abielus, 21% on vallalised või vabaabielus, 17% on lahutatud ning 4% on lesed.
- Keskmine Eesti isa on 54-aastane. Kõige rohkem on Eestis 41-aastaseid isasid (ja suure tõenäosusega kannavad nad Aleksandri nime, sest just see nimi on 41-aastaste meeste seas kõige levinum).
- Üle 100-aastaseid isasid on Eestis 21.
- Isadest 37% on üks laps, kaks last on 41% isadel, 22% isadest on kolm või enam last.
- Eesti isal on keskmiselt kaks last (täpsemalt 1,94). Laste arvult on esirinnas jätkuvalt Antsla valla isad keskmiselt 2,3 lapsega, kuid napilt on sabas ka Põhja-Sakala, Järva, Rõuge ja Nõo valla isad. Need näitajad on püsinud muutumatuna juba mitu aastat.
- Saaremaa ja Raplamaa vähemalt 15-aastaste meeste hulgas jätkub isade osakaalu võistlus. Viimaste andmete järgi jäi peale Saaremaa, kus on 61,3% vähemalt 15-aastast isa. Mullu jäi peale aga Raplamaa. Kõige väiksem isade osakaal on jätkuvalt Harjumaal (54,1%).
- Eesti isa keskmine lapsevanema
–staaž on 27 aastat (ehk Eesti isa vanim laps on keskmiselt 27-aastane).
- Isade kõige levinumad ametid on mootorsõidukijuht (23 800) ja ehitustööline (16 400).
- Palju õnne! 1789 Eesti lapsel on rõõm tähistada oma sünnipäeva isaga samal päeval. Ja topeltõnnesoovid neile 772 isale, kes saavad sel aastal tähistada isadepäeval ka enda sünnipäeva!
