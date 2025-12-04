Statistikaamet ootab läänlasi uuringusse

Esmaspäeval alustatud ja terve aasta kestev statistikaameti leibkonna eelarve uuring ootab läänlaste aktiivset osavõttu.

Statistikaamet saadab juhuvalimi põhjal aasta jooksul uuringu kutseid ja loodab, et usaldusväärsete andmete saamiseks ka neis osaletakse. Uuringus tuleb lisaks leibkonna- ja isikuküsimustikule täita kahe nädala jooksul kulutuste päevikut.

Üle Eesti kaasatakse uuringusse kokku 10 000 leibkonda. Leibkonna eelarve uuring viiakse läbi kord viie aasta jooksul kõikides Euroopa Liidu riikides.

Uuringu tulemused avaldab