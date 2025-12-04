Haapsalu värvilised loojangud jõudsid raamatukokku

Haapsalu raamatukogu lugemissaali fuajees akvarellinäitusel „Tütar ja isa: Läänemaa päikeseloojangud” on vaadata Haapsalu kõige värvikamad loojangud.

Mehhikost Eestisse elama asunud arhitekt ja akvarellikunstnik José Mario Calero Vizcaíno ja tema tütar Emma Calero on toonud näitusele väikeseformaadilised, aga väga kirkad pildid Haapsalu Eeslahest. Ilmselt ikka Eeslahest, sest merevaateid kujutavate piltide nimes kordub üha „Haapsalu loojang” ning „Haapsalu hämarik”.

Eestimaa hilissügises päikeseloojangu peale mõeldes ei tule justkui pähe muud kui valguse vähenemine, värvide kadumine ja pimeduse saabumine. Kunstnikke on aga köitnud see viiv, kui hämaruse saabudes, enne värvide hääbumist, korra