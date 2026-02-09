Raamatukogu hakkab juhtima Janne Tenson

Raamatukogu uus direktor Janne Tenson on raamatukogus töötanud üle nelja aasta. Foto Kaire Reiljan

Haapsalu raamatukogu uueks direktoriks saab raamatukogu seinine pearaamatukoguhoidja Janne Tenson.

Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu sõnul kutsus komisjon 11 kandideerinust vestlusele neli. „Raamatukogu kui terviku nägemise poolest oli Tenson neist kõige tugevam,” ütles Haabu.

Aselinnapea sõnul oli Tensonil olemas kõik, mis raamatukogu juhtimiseks vajalik. „Tema eeliseks oli suure pildi nägemine, arusaam raamatukogu tulevikust, sellest, milline on kasutajakeskne raamatukogu ja mis üritusi seal võiks teha. Samuti