Adam Cullen on “Hõbevalge” tõlkega kultuurkapitali aastaauhinna nominent

Adam Cullen. Foto: Juhan Hepner
Kultuurkapital avaldas kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid. Ilukirjandusliku teose eesti keelest võõrkeelde tõlkimise kategoorias on üks nominentidest Haapsalus elav Adam Cullen, kes tõlkis inglise keelde Lennart Meri teose "Hõbevalge".
Zürii koosseisus Elisa-Johanna Liiv, Maarja Vaino ja Tiit Aleksejev hindas 2025. aastal ilmunud tekste üheteistkümnes kategoorias. Aastaauhindade laureaadid kuulutatakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil 2026.
Loe varem Lääne Elus ilmunud intervjuud Culleniga, kus ta avas pikemalt "Hõbevalge" tõlkimise tausta ja tähenduse.
