Siiri Reimann, EELK Haapsalu kogudus ja Helmut Jänes said Haapsalu kultuuripreemia

Haapsalu käsitöömeister Siiri Reimann on kudunud salle, rätte ja ka õhkõrnu kleite. Foto: Kaire Reiljan

Haapsalu linn tunnustas ja tõstis esile inimesi ja organisatsioone, kes aitasid 2025. aastal oma töö, talendi ja pühendumusega linna kultuuri, spordi, hariduse, hoolekande ja noortevaldkonna arengule.

Linna kultuuripreemiaid jagati kolm. Käsitööõpetaja Siiri Reimann pälvis selle Haapsalu salli ja pitsitraditsiooni hoidmise ja edendamise eest.

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus sai kultuuripreemia kokaraamatu „Piibel köögis. Maitserännakud Haapsalust Pühale Maale“ väljaandmise eest. Helmut Jänes ja MTÜ Pime