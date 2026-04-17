Haapsalu noored muusikud on konkurssidel silma paistnud

Lõppev õppeaasta on Cyrillus Kreegi nimelisele Haapsalu muusikakoolile väga tulemusrikas ning toonud õpilastele ja kooliperele palju rõõmu.

Sügisel korraldas Kuressaare muusikakooli kauaaegne viiuliõpetaja Laine Sepp juba 22. korda kaks päeva kestvat rahvusvahelist poiste keelpillifestivali, kus osalejaid taas üle 80 – nii Eesti muusikakoolidest kui ka piiri tagant. Haapsalu muusikakoolist osalesid festivalil seekord Jakob Visla 3. viiuliklassist ja lisa-aasta tšelloõpilane Kaur Nellis. Poiste õpetaja on Ingrid Arro, kontsertmeister Zhanna Andreevskaya.

Veebruaris korraldas Aruküla huvikeskus Keila muusikakoolis Loode-Eesti muusikakoolide tšelloõpilaste konkursi. Konkurss toimus Keila muusikakoolis seetõttu, et sarnaselt Haapsalu muusikakoolile puudub ka Aruküla huvikeskusel oma nõuetele vastav saal. Suurel laval esindas C. Kreegi nim Haapsalu muusikakooli 6. klassi tšelloõpilane Erika Eichenbaum, kes saavutas oma esinemise eest diplomi.