Okase muuseumis kohtuvad kaunid kunstid

Haapsalu muusikakooli õpetaja Kadri Kelner toob Okase muusuemis kokku kolm kaunist kunsti: muusika, kunsti ja tantsu. Foto: Juhan Hepner

Mis juhtub, kui ühel õhtul kohtuvad muusika, kunst ja tants, saab teada neljapäeval Haapsalus Okase muuseumis. Igal juhul sünnib seal midagi enamat kui kontsert või näitus.

Haapsalu muusikakooli õpetaja Kadri Kelner on juba mitu aastat mõelnud, kuidas tuua koos tegutsema Haapsalu muusikakool, kunstikool ja tantsukool T-Stuudio.

„Tantsukool korraldab uhkeid kontserte ja muusikakoolilgi on ilusad kontserdid, kunstikoolil on näitused, aga need kõik on eraldi. Igaüks käib oma rad