Galerii: armastuse küsimus Okase muuseumis

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näitus okases_malleliisaraigla (22) Julia Maria Künnapi ehtekunsti näeb Haapsalus 12. juulini. Foto: Malle-Liisa Raigla näitus okases_malleliisaraigla (1) Julia Maria Künnapi ehtekunsti näeb Haapsalus 12. juulini. Foto: Malle-Liisa Raigla näitus okases_malleliisaraigla (2) Julia Maria Künnapi ehtekunsti näeb Haapsalus 12. juulini. Foto: Malle-Liisa Raigla Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Julia Maria Künnapi näitus Evald Okase muuseumis Haapsalus kutsub mõtisklema igihaljal teemal – armastuse ning selle hapruse ja püsivuse üle.

Kui arvestada, et Künnapi teoseid leidub New Yorgi ja Bostoni mainekates kunstisaalides, ei peaks haapsallased sekunditki kõhklema, kas minna Okase muuseumisse Künnapi loodut vaatama või mitte – see on harukordne võimalus, millist ei pruugi niipeagi tulla. Juba kasutatud materjalid on imetabased: mitte lihtsalt puit, vaid puuvõõrikuga läbi kasvanud õunapuu, mõelda vaid.

Künnap on esinenud rahvusvahelistel ehtekunstinäitustel alates 1990. aast