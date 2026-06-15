Raudteemuuseum tutvustab näitusel Euroopa esimest elektrilist allmaaraudteed

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Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumis saab neljapäevast näha Ungari teaduse, tehnika ja transpordi muuseumi näitust „Muti metroo: Euroopa esimene elektriline allmaaraudtee“, mis jutustab põneva loo Mandri-Euroopa kõige esimese allmaaraudtee ehk metroo sünnist ja algusaegadest.

Armastatud eesti lastekirjaniku Uno Leiese tuntud luuletus algab sõnadega: „Täna ma jutustan sellise loo: elas kord mutt, kellel oli metroo! Just nagu päris, kuid lühem ja pisem – selle ta kaevas ja ehitas ise.“

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Sarnaselt muti metroole oli 2. mail 1896 Budapestis avatud allmaaraudtee hilisemate Euroopa metroodega võrreldes lühem ja pisem: ligi 3,7 km pikkusest raudteest 3,2 km kulges maa all. See-eest oli tegu kogu Euroopa esimese elektrilise allmaaraudteega, mille tunneli betoonkonstruktsiooni rajamine oli tänu tolleaegsetele kõige moodsamatele insenertehnilistele lahendustele silmapaistev ettevõtmine. Märkimisväärne on ka suuremahulise ehitustöö kiire kulg – raudtee valmis pelgalt 21 kuu jooksul.

Lisaks 130 aasta eest valminud allmaaraudteele, mis tõstis Budapesti esile maailmalinnana, oli kiire tehnika ja teaduse arenguga 19. sajandi Ungaris arvukalt muidki saavutusi, millele näitus samuti põgusalt pilgu tagasi heidab.

Rahvusvahelise koostööprojektina sündinud näituse valmimisele ja Haapsallu jõudmisele on kaasa aidanud Liszti instituut Tallinnas (Ungari kultuuri keskus).

Näituse avamine on raudtee- ja sidemuuseumis 18. juunil kell 16ja näitus jääb Haapsalu vanas vaksalis avatuks 30. juunini 2027.