Haapsalu raudtee- ja sidemuuseum avas jaamahoovi külalistele

Raudteemuuseumi juht Talis Vare. Andra Kirna

Mullu sügisel vandaalitsemise vähendamiseks rongide ümber tehtud aeda pääsemiseks ei ole Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumis enam vaja muuseumilt giidituuri tellida. Nüüd avab aiavärava QR-koodiga sümboolse hinnaga pilet.

Vastavatud jaamahoovis sai uuel kujul püsti pandud Eesti raudtee 0-kilomeetritähis. Uus tähis on tehtud 19. sajandi lõpul valmistatud raudteerööpast.

Raudteemuuseumi teaduri Tõnu Tammearu sõnul osutab rööpal olev kiri „Общество Путиловских Заводов” sellele, et rööbas on valtsitud Putilovi tehastes jaanuaris 1895. „Rööpad jõudsid muuseumi, kui Saare tänavale maja ostnud inimesed hoovi hakkasid korrastama,” ütles ta.

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Tammearu sõnul oli raudteel vanade rööbaste kasutamine teemärgisteks ja raudteemajade ehituskonstruktsioonideks võrdlemisi tavaline.

0-kilomeetrit on Haapsalust loetud aga alles Eesti vabariigi algusest. „Tsaaririigis olid nul