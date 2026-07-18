Läänlased pesitsusrahu ei rikkunud

Laulurästa pesa. Foto: Joosep Tammemäe

Keskkonnaamet peatas sel aastal pesitsusrahu kaitseks 17 raiet, aga mitte ükski neist ei olnud ameti teatel ei Läänemaal ega Lääneranna vallas.

Amet kontrollis pesitsusrahust kinnipidamist 15. aprillist 15. juulini. Peatatud 17 raiest kaks oli kaitsealadel ja kaheksa linnurohkeis metsades. Võrreldes mulluse aastaga tuli ametil poole vähem raieid peatada; raiete peatamiste arv langes nii lindude tihedama kui ka hõredama asustusega metsades.

Tänavu kehtis Eestis pesitsuse tippajal raierahu riigimetsades, kaitstavatel aladel ja linnurikastes metsades ehk kokku enam kui pooltes metsades. Amet kontrollis pesitsusrahust kinnipidamist ligi 3660 maaüksusel.

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