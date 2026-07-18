Saueaugu teatritalu – ilmasammas või pettepilt?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 13

Saueaugu teatritalu võtab oma 25. sünnipäeval tulijad vastu, nagu ta seda ikka on teinud – pääsukesed sinitaevas süstimas, eestiaegsel kummutil vaas angervaksadega.

Või noh, tegelikult mitte. Kummutit pole. Angervaksad on laual, tahaks arvata, et eestiaegsel, aga seegi ei pruugi nii olla. Pääsukesedki ei süsti katuseharja kohal sugugi iga päev. Võib kallata vihma. Parmud tüütavad. Kujutletavat kummutit järavad koid.

Ometi ei näi Saueaugu pastoraalset idülli rikkuvat peenimgi mõra. Seal ta seisab – südasuvises leitsakus oma 25. sünnipäeval, pilvitu taeva, angervaksade ja kummutiga, mida polegi olemas. Aga ega see olegi tähtis. Tähtis on lugu.

Jaan, see on laut!

„Kelle lugu, selle tõde,” ütleb Saueaugu teatritalu peremees Margus Kasterpalu. On 12. juuli. Sümpoosion „Teater udus” on alanud. Pääsukesed süstivad katuseharja kohal, aga midagi on teisiti.

Esimest korda on keskmes teatritalu ise. Mitte lavastus, mitte näitlejatöö. Esimest korda tehakse katset udu hajutada, otsides vastust küsimusele, mis see Saueaugu siis õieti on – ilmasammas või pettepilt. Või i