Hannes Rumm: president Zelenskõi peidus pool

Hannes Rumm. Foto: Diana Unt

Alles kuu aega tagasi saabus Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Tallinnasse ning nautis taaskord täielikku eestlaste poolehoidu ja imetlust. Enam-vähem samasugune pilt avaneb teisteski Euroopa riikides. Ent paraku on Zelenskõi siseriiklik kuvand kirjum ning oma inimeste suhtumine märksa kriitilisem.

Presidendi usaldusväärsus on ukrainlaste silmis praegu täitsa tugev 58 protsenti ning Kiievi rahvusvahelise sotsioloogia instituudi küsitluste kohaselt ongi see viimasel pooleteisel aastal püsinud vahemikus 53–74 protsenti. Paraku ei räägi lääne meedia ega ka valdav enamik sotsiaalmeedia mõjuisikuid Zelenskõi nõrkustest ja juhtimisprobleemidest. Just seetõttu tabas sel nädalal väga halva üllatusena Eesti inimesi suur avalik tüli, mille põhjustas Zelenskõi otsus vahetada välja populaarne 35aastane kaitseminister Mõhhailo Fedorov.

See tüli tuli küll väga valel ajal, sest Ukraina asjad lähevad viimasel ajal tõusujoones. Venemaa suvine pealetung pole üldse edenenud. Hoopis Ukraina on süsteemsete droonirünnakutega halvanud vene naftatööstuse ning tekkinud bensiinijärjekorrad hävi