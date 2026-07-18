Juhtkiri: rohkem eripärast haridust

Illustratsioon: Karel Rahu

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel mullu oktoobris oli ühe Haapsalu linnapeakandidaadi peamine lahinguratsu idee, et Haapsallu tuleks luua suur hariduslinnak. Kui mitmekesine kõrgharidus oleks linnaelanikele lähemal, ei läheks noored Tallinna või Tartusse kõrgharidust omandama ning jääksid hiljemgi kodulinna tööle. Selle keskuse rahastamiseks aga linnaeelarvest ei piisaks, oleks vaja abiks mõnda riigi või Euroopa Liidu tugimeedet.

Kuid tänavu septembris uksed avav Montessori kool on meelitanud rikkalt Harjumaalt Haapsallu kolima kolm lastega perekonda. Ja võibolla siia jääma samuti mitu perekonda. Küsimus on nimelt selles, et Haapsalu Montessori kool on esialgu Eestis üks väheseid seesuguseid, mistõttu mõjub ses koolis oma lapsi harida soovivaile vanemaile magnetina.

Muidugi on kolm perekonda väike arv. Kuid see on ikkagi tubli tulemus. Nii näitabki Montessori kool ja