Juhtkiri: suvi täidab talve leivakoti

Haapsalus keeb elu siiski vaid suviti. Aastaid, isegi aastakümneid on räägitud, et tuleks linna tuua ka muid tegevusalasid lisaks turismist toituvaile, nagu haridust ja tööstust, et hoida elu keemas ka suvehooajast väljaspool. See pole eriti õnnestunud.

Nii täidab kuurortlinna poodnike talvise leivakoti endiselt suvi. Kui on hooaeg, on üritusi, on rohkelt turiste, on poodnikel ja söögikohtadel ka käivet ja tulu. Sellega kaetakse talvine kahjum. Mullune ja ka tänavune trend on ent see, et vähemalt peatänava ääres on tulukus kahanenud. See on ohtlik suundumus. Kui butiigid, kohvikud ja veinibaarid hakkavad jätkuva kahjumi tõttu uksi sulgema, kui tekivad tühjad augud müügikohtade rivisse, jätab see linnast üldiselt kehva mulje ning turiste tuleb ehk seetõttu edaspidi veelgi vähem.

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