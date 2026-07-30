Henry Timusk tuleb Vormsi volikokku

Valimisliidu Elujõuline Vormsi ridades Vormsi volikokku valitud Madli Pauluse asemel tuleb pooleks aastaks volikokku tema nimekirjakaaslane Henry Timusk.

Paulus on esitanud avalduse jääda volikogu tegevusest kõrvale pooleks aastaks – jaanuari lõpuni. Tema asendusliikmena tuleb selleks ajaks volikokku nimekirja neljas liige Timusk.

Pauluse sõnul leppis neljaliikmeline valimisliit juba enne valimisi kokku põhimõttes, et tehakse vahetusi. „Nii saaksid kõik nimekirjas kandideerinud hoolimata valimistulemusest volikogu kogemuse,” selgitas ta.

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„Arvestades, et Vormsil ei ole nii palju inimesi, kes valimistel kandideerivad, saaksid volikogu vastutuse võtta need, kes on vastu võtnud vastutusrikka otsuse valimistel kandideerida,” ütles Paulus.

Pauluse sõnul kipub sageli olema nii, et vol