Piirsalus süttisid herned

Esmaspäeval kell 12.13 sai häirekeskus teate, et Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas märgati viljakuivatis suitsu, mispeale seisati kuivati ja kutsuti kohale päästjad.

Esimesed päästjaid jõudsid kuivati juurde kell 12.20 ning siis suitsu näha ei olnud, kuid termokaameraga luuret tehes leiti arvatav põlengukoht. Päästjad tühjendasid kuivati hernestest, mida oli hinnanguliselt 18 tonni ning avasid seejärel kuivati kontroll-luugid. Leiti tulekolle, mis kustutati.

Tõenäoliselt põhjustasid põlengu puhastamata õhušaht ja kuivati nurka jäänud herned, mis kuumuse käes lõpuks süttisid. Päästjad lõpetasid töö sündmuskohal kell 14.34. Kohal käisid Risti, Lääne-Harju ja Haapsalu päästjad.