Vormsil põles maja

Laupäeval, 10. oktoobril kell 19.35 teatati häirekeskusele, et Vormsi vallas Borrby külas põleb maja. Inimesed said ise majast välja. Sündmuskohale jõudnud päästjad tuvastasid, et põlenud on korstna ümbruses ja põleng on ka põranda all. Kella 20.24ks suudeti põleng lokaliseerida, jätkus järelkustutamine. Kella 20.43ks oli tulekahju likvideeritud.

Reedel, 9. oktoobril kell 14.51 laekus häirekeskusele teade, et Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus on kortermaja trepikojas tunda gaasilõhna. Kohale tõtanud päästjad gaasianalüsaatoriga mõõtes hoones gaasi ei tuvastanud. Selgus, et lõhna põhjustas ühes korteris pliidi peal kärssama läinud kalts, mille korterielanikud olid ise ära kustutanud.