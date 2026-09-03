Pääste: Liivil põles kuivati

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2. septembril kell 09.37 sai häirekeskus teate, et Liivil on kuivatis tunda põlemishaisu. Päästjate saabudes oli kuivatis näha vähesel määral suitsu ja töötajad olid alustanud punkri tühjendamist.

Päästjad kontrollisid kuivatit termokaameraga ja julgestasid samal ajal selle tühjendamist, et vältida võimalikku tule levikut. Kuivatis oli 37 tonni hernest. Tulekoldeid oli üks ja põlengukoht oli mahuti seina külge kinni paakunud.

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Kuivati tühjenedes said päästjad põlengukohale ligi ning eemaldasid kärssava osa muust hernest. Kell 12.24 oli põleng likvideeritud ja kell 12.32 lõpetasid päästjad töö sündmuskohal.