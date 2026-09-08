Naine sai kelmidelt petta

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7. septembril alustati menetlust juhtumis, kus Lääneranna vallas elavale naisele saadeti sõnum, et tema paki kättetoimetamine ebaõnnestus.

Sõnum sisaldas veebilinki, mille kaudu sai näiliselt vormistada tasuta paki korduvsaatmist või suunata saadetist pakiautomaati.

Kannatanu vajutas veebilingile, kus küsiti paki saatmise eest väikest lisatasu ning kinnitas oma seadmesse tulnud toimingu PIN-1 koodiga. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul 428,17 eurot.

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