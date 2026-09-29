Pääste: Haapsalus põles garaaž

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haapsalu1_29.09 Haapsalus, Lihula maantee põles ööl vastu teisipäeva garaažiboks. Foto päästeamet haapsalu2_29.09 Haapsalus, Lihula maantee põles ööl vastu teisipäeva garaažiboks. Foto päästeamet

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28. septembril kell 9.23 teatati häirekeskusse, et Haapsalus Koidu tänava elamises töötab suitsuandur, kuid suitsu ega lõhna ruumides tunda ei ole ja ahju köeti majas viimati päev varem. Päästjad tubades vingu ega suitsu ei tuvastanud. Toas olnud suitsuandur häiret ei andnud. Häält tegi hoopis kingakarpi asetatud vana suitsuandur, millel hakkas patarei tühjaks saama.

29. septembril kell 00.23 kutsuti päästjad Haapsalus Lihula maanteele, kus nähti garaažist tõusmas tossu. Kinnistul on 12 garaažiboksi ja kuna suitsu oli palju, polnud kohe selge tulekahju ulatuse suurus. Päästjad kasutasid tulekahju täpse asukoha ja ulatuse väljaselgitamiseks termokaamerat.

Kui põlengukoht kindlaks tehti, avati põlevasse garaažiboksi pääsemiseks tabalukk ja suitsusukeldujad sisenesid garaaži. Veendumaks, et tuli pole levinud kõrvalgaraažidesse, avasid päästjad hiljem ka nende uksed. Suurema tulekolde kustutamise järel asusid päästjad ruume tuulutama.

Tulekahju lõplikuks likvideerimiseks avati 10 ruutmeetri ulatuses garaažikompleksi katust ja vahelage. Kustutustöödel kulus 13 kuupmeetrit vett. Sündmusele reageerisid Haapsalu, Lihula, Märjamaa, Nõva, Palivere ja Risti päästjad, nii kutselised kui vabatahtlikud. Viimased päästjad lahkusid sündmuskohalt kell 3.08.