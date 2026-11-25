Teisipäeva õhtul kell kaheksa sai häirekeskus teate, et Haapsalus Endla tänaval süttis elumaja välisseinal elektrikarp.

Majaomanik kuulis toas olles pauke, läks õue olukorda kontrollima ning avastas põlengu, mille kustutas kolme käsikustutiga.

Päästjate saabudes oli põleng likvideeritud, kuid elektrikarbist ulatus välja läbipõlenud otsaga pingestatud elektrikaabel. Päästjad kontrollisid termokaameraga konstruktsioone ja veendusid, et tulekahju levikut ega temperatuuri tõusu ei ole. Kohale kutsuti elektrik.

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Teisipäeva keskpäeval kutsuti päästjad Virtsussse appi jalgratturile, kes oli kukkunud ja viga saanud. Päästjad hoidsid kannatanut kuni kiirabi saabumiseni soojas.