Pääste: endises naftabaasis põles diivan

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Tulekahju Haapsalus endise naftabaasi territooriumil. Foto päästeamet
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Tulekahju Haapsalus endise naftabaasi territooriumil. Foto päästeamet
ringi3_12.nov
Tulekahju Haapsalus endise naftabaasi territooriumil. Foto päästeamet
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12. novembril kell 13.51 said päästjad väljakutse Haapsalus Ringi tänavale, kus teataja nägi maapeal
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