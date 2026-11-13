Pääste: endises naftabaasis põles diivan

Päästeamet

Tulekahju Haapsalus endise naftabaasi territooriumil. Foto päästeamet
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12. novembril kell 13.51 said päästjad väljakutse Haapsalus Ringi tänavale, kus teataja nägi maapeal

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