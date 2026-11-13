Oktoobris sündis Läänemaal kaheksa last

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Oktoobris registreeriti Läänemaal kaheksa lapse sünd.

Üle Eesti registreeriti siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel oktoobris 682 sündi. Sündis 326 tüdrukut ja 356 poissi. Möödunud aasta oktoobris registreeriti 795 sündi.

Kaksikuid registreeriti 10 paari: viis paari poisse, kolm paari tüdrukuid ja kaks segapaari.

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Tallinnas registreeriti 233 sündi, Harjumaal 108, Hiiumaal 4, Ida-Virumaal 36, Jõgevamaal 8, Järvamaal 18, Läänemaal 8, Lääne-Virumaal 24, Põlvamaal 14, Pärnumaal 39, Raplamaal 21, Saaremaal 16, Tartumaal 108, Valgamaal 9, Viljandimaal 23 ja Võrumaal 13 lapse sünd.

Oktoobris olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Linda (7), Emilia, Mirtel ja Olivia (5). Poistele pandi enim nimeks Oskar ja Sebastian (8) ning Franz, Karl, Markus ja Oliver (6).

Oktoobrikuus sõlmiti 380 abielu, millest 23 notarite ja 14 vaimulike poolt. Lahutati 254 abielu, millest 31 notarite poolt. Mullu oktoobris sõlmiti 394 ning lahutati 289 abielu.

Oktoobris registreeriti 1115 surma, möödunud aastal samal ajal 1282.

Uus nimi anti 209 inimesele. Eesnime muutis 30, perekonnanime 167 ning ees- ja perekonnanimi 12 inimest. Nimevahetajate hulgas oli 150 naist ja 59 meest. Läinud aastal samal ajal anti uus nimi 128 inimesele.