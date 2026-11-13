Omniva eemaldas kirjakastidest üle poolte

Omniva eemaldas Läänemaal ja Läänerannas kokku 29 kirjakasti, jättes alles 23 kohta, kus kiri posti panna.

Omniva kontserni kommunikatsioonijuht Madiken Oja ütles Lääne Elule, et ettevõte kolis kirjakastid Omniva pakiautomaatidesse või nende juurde.

„Kirjakastid, mille lähedal puudub praegu pakiautomaat, jäävad eraldiseisvana oma endisele asukohale,” rääkis Oja. „Väga madala kasutusega kirjakastid, kuhu postitatakse püsivalt vähem kui viis kirja kuus, eemaldatakse.”

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„Üle 80 protsendi inimestest kasutab pakiautomaate, kuid kirju saadetakse keskmiselt harvem kui kord aastas,” lausus Oja. „Kirja saatmiseks ei pea otsima eraldi kirjakasti asukohta, vaid selle saab postitada pakiautomaadi juures koos pakitoimingutega. Suuremates pakiautomaatides on selleks eraldi kirjalahter, väiksemate ja vanemate automaatide juures asub kirjakast automaadi kõrval.”

Oja sõnul kleebiti ära korjatu