Omniva pani Läänemaa viimase postipunkti kinni

Esmaspäeval oli viimane tööpäev Mandri-Eesti viimasel postipunktil Linnamäel. Praegu on Eestis tööle jäänud veel vaid üks postipunkt – Ruhnu saarel.

Oru raamatukogus tegutsenud postipunkti pidas kümne aasta jooksul, pärast Linnamäe postkontori sulgemist, raamatukoguhoidja Kaja Puusepp. Postipunktis sai saata kirju ja pakke, osta postmarke, paki saatmiseks mõeldud ümbrikke või muid pakendeid, tellida ajalehti ja ajakirju ning tasuda makseid.

Asemele toob Omniva Linnamäele kaks nn kogukonnaautomaati.

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„Linnamäe kaks uut pakiautomaati on paigalduseks valmis ja ootel Omniva laos,” ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Madiken Oja.

Oja sõnul on kokkulepped automaatide paigaldamiseks Oru kultuurisaali ja Linnamäe arenguseltsi majade juurde olemas. „Kõigi eelduste järgi paigaldatakse mõ