Läänemaa vanim mälumäng tähistab juubelit

Kõige kauem Läänemaal järjepidevalt peetud mälumäng on Karuse mälumäng Kõmsi kultuurimajas, mil on käsil 50. hooaeg.

Lilia Urb on mälumängu juures olnud lapsest saati. „Alustasin vast 2. või 3. klassi lapsena, korjates kokku sedeleid vastustega. Päriselt mängu ja selle korraldamise juures olen olnud ligi 15 aastat,” ütles ta Lääne Elule. Urbi sõnul teab ta ainult üht sama kaua kestnud mälumängusarja, mis tegutsevat Tartumaal.

Nii nagu Urb kunagi koolilapsena alustas, on mälumängus kaasa löönud ka tema lapsed. Sel hooajal kogub vastuste sedelid kokku tema noorim tütar. „Perekondlik on see asi nii või teisiti. Sageli istuvad laua taga koos mitu põlvkonda,” ütles Urb. „Meil on neidki, kes