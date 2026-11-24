23. novembril toimusid Haapsalu Wiedemanni spordihoones Läänemaa 1.–3. klasside koolinoorte meistrivõistlused rahvastepallis. Võistluspäev tõi kokku 128 sportlast seitsmest Läänemaa koolist. Tänavused koolinoorte meistritiitlid võitis nii tüdrukute kui ka poiste arvestuses Oru kool.

Osales 16 võistkonda – seitse tüdrukute ja üheksa poiste võistkonda. Päeva jooksul jagus spordisaali põnevaid pallilahinguid, osavaid viskeid, kiireid põikeid ning rohkelt kaasaelamist.

Oru kooli tüdrukud läbisid turniiri kaotuseta

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Tüdrukute arvestuses mängisid kõik seitse võistkonda omavahel läbi, mis tähendas igale võistkonnale kuut kohtumist. Kõige edukamalt läbis turniiri Oru kooli tüdrukute võistkond, kes võitis kõik kuus kohtumist ning loovutas vastastele kogu turniiri vältel vaid ühe geimi. Kindel esitus tõi Oru koolile Läänemaa koolinoorte meistritiitli. Teise koha saavutas Taebla kool ning kolmandaks tuli Haapsalu algkooli esimene võistkond.

Oru kooli võistkonda kuulusid Grit Klopman, L