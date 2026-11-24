Kui sai teatavaks Leedu kontserni Ignitis ja kohaliku Eesti arendusfirma idee püstitada Matsalu rahvuspargi põhjapiirile tuulefarm, tekitas see üksjagu poleemikat. Plaan tundus püsivat üsna õhukesel jääl, sest juba pealtnäha oli koht sobimatu – ikkagi linnukaitseala ja rahvuspark. Ometigi tasus asi arendajate arvates vähemalt uurimist ja kaalumist.

See, et tuulepargiehitajad tulid oma paberitega linnavalitsusse just kohalike valimiste eel, lisas teemale üksjagu kära. Mitu kohalikku volikokku kandideerivat poliitikut manas arendajaid ja nende plaani, mis muutvat looduspargi tööstusmaastikuks. Viidati sellele, et küllap ehitusluba saadakse ja vajalikud uuringud kuidagiviisi sobivaks tunnistatakse. Kära ei vaibunud ka pärast valimisi. Näiteks ütles üks poliitik, et mingeid leedulaste finantseeritavaid uuringuid ei tohi lasta algatada, samuti märkides, et neid saab teha igasuguste tulemustega.

Nüüd on siis Leedu arendaja finantseeritav uuring arendajal endal käes ning ta otsustas