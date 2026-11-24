Sakus peetud Eesti U23 vanuseklassi karikavõistlustel sai Julia Trynova naiste arvestuses esikoha ja Oliver Laasik oli meeste turniiril teine.

Haapsalu vehklemisklubi En Garde sportlane Trynova võitis finaalis 15 : 7 klubi Tallinna Mõõk vehklejat Kristiin Niliskit. Kaheksandikfinaalis oli Trynova 15 : 12 üle Polina Protassovast, veerandfinaalis 15 : 12 Maria Embrichist ja poolfinaalis 15 : 8 Dinara Anisest.

„Julia oli väsinud, aga suutis ikka igaks matšiks end uuesti kokku võtta,” ütles vehklemistreener Helen Nelis-Naukas. Ta lisas, et gümnaasiumis õppival sportlasel on keeruline igal nädalalõpul võistlustel käia, seda eriti praegusel pimedal ajal. „Kõnnime piiri peal,” sõnas treener.

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Laasik pidi finaalis tunnistama 8 : 15 klubi IREM vehkleja Georgi Paškovski paremust. Enne seda oli Laasik alistanud kaheksandikfinaalis Markus Salmi 11 : 10, veerandfinaalis Jüri Khudobkini 15 : 10 ja poolfinaalis 15 : 12 Nikita Jartsi.

Vehklemistreener Peeter Nelise sõnul olnuks klubile maks