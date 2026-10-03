Läänemaa vehklemismeistrivõistluste võit läks Tallinna

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Laupäeval Haapsalus vehklemishallis peetud Läänemaa lahtised vehklemismeistrivõistlused võitis meestest Filip Djatsuk (SBSK Draakon) ja naistest Veronika Zuikova (Tallinna Mõõk). Läänlaste saagiks jäi hõbe ja pronks.

Naiste indviduaalturniiril oli rajal 35 naist, neist neli Haapsalu vehklemisklubist En Garde. Läänlastest edukaim oli Julia Trynova, kes lõpetas võistluse teise kohaga.

Esimeses ringis oli Trynova vaba, kuid 16 parema seas võitis 15:13 Agnia-Maria Girenkot. Veerandfinaalis sai Trynova 15:9 jagu Hella-Lee Talust ja poolfinaalis 15:8 hiinlannast Ruihan Baist.

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Finaalis läks Trynova vastamisi võistluse staažikaima vehkleja, Eesti koondisesse kuuluva Veronika Zuikovaga ja p