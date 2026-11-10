Trynova võitis Balti liiga etapil U20 kulla

Haapsalu vehklemisklubi En Garde kasvandik Julia Trynova võitis nädalavahetusel Leedus peetud võistlussarja Baltic League teisel etapil U20 vanuseklassis kuldmedali.

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukas ütles, et alagrupp läks Trynoval kindlalt. „Põhivõistlusel oli aga päris raske esimesi võite kätte saada. Need olid üsna tasavägised matšid, aga õnneks poolfinaalis ja finaalis tulid lihtsad vastased. Neist oli ta peajagu üle,” rääkis Nelis-Naukas. Finaalis alistas Trynova 15:8 leedulanna Milda Stojanaitė.

Neidude U20 turniiril osales kokku 66 vehklejat. Haapsalu vehklejaist pääses seal kümne parema hulka veel Mia Delisa Mäemurd, kes sai seitsmenda koha. Kadettide turniiril Haapsalu tüdrukud esikümnesse ei pääsenud.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Julia näitas oma taseme veenvalt kätte. Kuldmedal on kuldmedal,” rääkis treener Peeter Nelis. „Mäemurd on natuke paremini vehklema hakanud ja on tõsisemalt viimasel ajal harjutanud,” lisas ta.

Kaks juuniori kümne parima seas

Meesjuunioride turniiril jäi En Gar