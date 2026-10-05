Jalgpallurid jäid vastastele suurelt alla

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Laupäeval Haapsalus peetud jalgpalli II liiga mängu kaotas Läänemaa jalgpalliklubi Tallinna FC Flora U19 võistkonnale 0:7.

Läänemaa jalgpalliklubi peatreeneri David Cabildo sõnul kasutasid vastased kõrgliiga mängudevaba pausi ära ja platsil olid läänlaste vastu U21 võistkond, kellest mitmed on platsil olnud juba Premium Liigas.

„Nad on täiesti teise tasemega,” iseloomustas Cabildo vastaseid.

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Poolajale mindi vastu juba seisul 0:4 vastaste kasuks. Poola