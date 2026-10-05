Öösel põletati Uuglas riideid ja raamatuid

Päästeamet

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Foto: Malle-Liisa Raigla

5. oktoobril kell 04.33 tuli häirekeskusele teade, et Lääne-Nigula vallas Uugla külas põleb parkla kõrval järelevalveta lõke.

Kell 04.47 kohale jõudnud Haapsalu päästjad leidsid eest lõkkes põlevad tekstiilijäätmed ja raamatud.

Tule kustutamiseks kulus neil 3500 liitrit vett. Lõke sai lõplikult likvideeritud kella 05.36ks.

Artikkel jätkub peale reklaami

Päev varem, 4. oktoobril leiti

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT