Öösel põletati Uuglas riideid ja raamatuid

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5. oktoobril kell 04.33 tuli häirekeskusele teade, et Lääne-Nigula vallas Uugla külas põleb parkla kõrval järelevalveta lõke.
Kell 04.47 kohale jõudnud Haapsalu päästjad leidsid eest lõkkes põlevad tekstiilijäätmed ja raamatud.
Tule kustutamiseks kulus neil 3500 liitrit vett. Lõke sai lõplikult likvideeritud kella 05.36ks.
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Päev varem, 4. oktoobril leiti
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