Töötaja küsib: kuidas saab töötaja ise oma vaimset tervist toetada?

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Tunnen, et töökoormus ja pinged hakkavad mu vaimsele tervisele mõjuma. Mida saan ise teha ja millal peaksin sellest tööandjale rääkima?

Tööga seotud terviseriske võib üldjoontes jagada kaheks: ühed mõjutavad eelkõige meie füüsilist, teised vaimset tervist. Vaimset tervist mõjutavad muu hulgas psühhosotsiaalsed ohutegurid, näiteks liiga suur töökoormus, vähene otsustusõigus, ebaselged tööülesanded, vähene tugi, konfliktid või probleemsed suhted töökohal. Nende mõju tervisele avaldub sageli stressireaktsiooni kaudu ning pikaajaline või tugev stress võib omakorda põhjustada nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleeme.

Tööandjal on kohustus kujundada töökeskkond selliseks, et see ei kahjustaks töötaja tervist. Samas on ka töötajal endal oluline roll oma tervise hoidmisel ja probleemide ennetamisel.

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Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 kohaselt peab töötaja osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgima töö- ja puhkeaja korraldust ning teavitama tööandjat töökeskkonnas esinevatest ohtudest ja puudustest. Samuti tuleb tööandjale teada anda tervisehäirest, mis takistab tööülesannete täitmist.

See puudutab ka vaimset tervist. Kui märkad, et töökoormus, pidev ajasurve, pingelised suhted või muud tööga seotud asjaolud hakkavad sinu heaolu või töövõimet mõjutama, ei tasu jääda ootama, kuni olukord muutub väljakannatamatuks. Anna probleemist tööandjale või töötajate esindajale teada ning püüdke koos leida võimalusi olukorra parandamiseks.

Küll aga võib kiire töötempo juures juhtuda, et inimene märkab oma ülekoormust alles siis, kui väsimus, ärevus või pinged on kestnud juba pikemat aega.

Kui tunned, et töökohustused hakkavad üle jõu käima või tekitavad ärevust, võta hetk ning suuna tähelepanu iseendale. Mõnikord võib juba paar minutit aidata märgata, mida sa tegelikult tunned ja vajad.

Proovi STOP-harjutust

S – Seisa hetkeks

Peata korraks oma tegevus ja istu mugavalt. Lase õlgadel lõdvestuda ja kätel vabalt puhata. Kui soovid, sule silmad või suuna pilk rahulikult enda ette.

T – Tunneta

Too tähelepanu oma hingamisele ja kehale. Ära püüa midagi kohe muuta. Kas märkad kuskil pinget, raskust, rahutust või väsimust? Või tunned hoopis kergust ja rahu? Küsi endalt: mida mu keha mulle praegu ütleb?

O – Ole tähelepanelik

Märka, mis sinu sees toimub, ilma et hakkaksid seda kohe hindama või analüüsima. Küsi endalt: „Mida ma praegu tunnen?“ Kas see on näiteks rahu, rõõm, ärevus, ärritus, kurbus, pinge või väsimus? Kui tunnet on raske nimetada, piisab ka tähelepanekust, et sul on praegu hea, halb või lihtsalt ebamugav olla.

Seejärel küsi: „Mis mind praegu kõige rohkem mõjutab?“ Kas sinu tähelepanu võtab mõni konkreetne tööülesanne, olukord, inimene, mure või ootus? Või vajad lihtsalt puhkust ja taastumist?

P – Pane tähele oma vajadust

Kui oled märganud oma enesetunnet ja seda mõjutavaid asjaolusid, küsi endalt: „Mida ma praegu vajan, et mul oleks natuke parem?” Vastus ei pea olema suur muutus. Võib-olla vajad väikest puhkepausi, liikumist, vaikust, selgemat infot, rohkem aega, kolleegi või juhi tuge või võimalust kellegagi rääkida.

Vaata oma töökorraldust tervikuna

Kui soovid paremini aru saada, kas probleem võib olla seotud töökorraldusega, mõtle järgmistele väidetele.

Minu tööülesannete maht on tavapärase tööaja jooksul jõukohane.

Mul on oma tööülesannete täitmiseks piisavalt aega.

Mul on võimalik mõjutada seda, kuidas ma oma tööd teen.

Saan tööpäeva jooksul teha puhkamiseks ja taastumiseks vajalikke pause.

Saan tööga seotud probleemide korral oma vahetult juhilt vajalikku abi ja tuge.

Saan vajaduse korral kolleegidelt abi ja tuge.

Minu töökohal koheldakse mind lugupidavalt ning minu suhtes ei esine korduvat halvustavat, vaenulikku või tõrjuvat käitumist.

Suhted minu töökohal on üldiselt head ja toetavad.

Mulle on selge, mida minult tööl oodatakse.

Mõistan, kuidas minu töö panustab organisatsiooni eesmärkide saavutamisse.

Mõtle eelkõige nendele väidetele, millega nõustud kõige vähem. Need võivad aidata märgata, millised tööga seotud asjaolud sinu heaolu kõige rohkem mõjutavad.

Küsimused põhinevad HSE Management Standards Indicator Tooli käsitlusel ning aitavad vaadata muu hulgas töökoormust, kontrolli oma töö üle, kolleegide ja juhi tuge, suhteid, rolliselgust ning muudatuste juhtimist.

Hea töökeskkond sünnib tööandja ja töötajate koostöös. Probleemi märkamine ja sellest rääkimine võib olla esimene samm selle lahendamise suunas.

Henri Ige

Tööinspektsiooni vaimse tervise konsultant