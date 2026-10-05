Haapsalu Herilaste U13 poisid said Haljalas kaks võitu

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Haapsalu Herilaste U13 võistkond pidas Haljalas kaks Eesti meistrivõistluste kohtumist ning naasis koju kahe võiduga.
Päeva esimeses mängus kohtusid Herilased KK HITO/Jõhvi spordikooliga. Haapsalu poisid haarasid mänguohjad enda kätte ning võtsid kohtumisest 74:40 võidu.
Teises mängus oli Herilaste vastaseks Rakvere spordikool. Ka selles kohtumises näitasid Haapsalu noored head mängu ning võitsid tulemusega 76:57.
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Haapsalu Herilaste koosseis: Remi Kop
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