Lääneranna maadlejad olid kodusel võistlusel edukad

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Lihulas peetud Gustav Vahari mälestusvõistlusel noortele said kõige suurema noosi – 11 kulda, 11 hõbedat ja 6 pronksi – Lääneranna spordikooli maadlejad. Neli medalit langes maadlusklubi Dünamo ja kaks Martna spordiklubi sportlaste saagiks.

Lääneranna U11 tüdrukuist said kullad Adele Kukk (kuni 60 kg), Marta Kolõtšev (kuni 40 kg) ja Ronja Pikkmets (kuni 25 kg). Hõbedad said selles vanuseklassis Iiris Pikkmets (kuni 40 kg) ja Sirel Pikkmets (kuni 25 kg) ning pronksi Marite Kolõtšev (kuni 30 kg).

U13 tüdrukute seas tulid oma kaaludes esimeseks Mai-Kätrii