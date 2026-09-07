Maadlejad tõid Soomest hulga medaleid

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Soomes Turu linnas nädalavahetusel toimunud olümpiavõitja Kalle Mäkineni mälestusvõistlustelt Kreeka-Rooma ja naistemaadluses tõid Lääneranna spordikooli maadlejad ja Dünamo esindaja Kenert Rehkalt ära hulga eri värvi medaleid.

Tüdrukuist said esikohad Marta Kolõtšev U9 vanuseklassis kuni 42 kg kaalus kahe võiduga, Adele Kukk U11 vanuseklassis kuni 64 kg kaalus samuti kahe võiduga ning Johanna Tšekenjuk U13 vanuseklassis kuni 64 kg kaalus nelja võiduga.

Poistest said kõrgeima koha Henrik Kukispuu U9 vanuseklassis kuni 38 kg kaalus kolme võidu ja ühe ka