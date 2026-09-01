Lääneranna maadlejad said neli medalit

Jõgevamaal Tormas võistlusel Mustut Karikas said Lääneranna spordikooli maadlejad neli kuldmedalit. Kristjan Kolõtšev tegi puhta töö nii Kreeka-Rooma stiilis kuni 85 kg kehakaalus kui ka vabamaadluses kuni 75 kg kehakaalus. Kolõtšev alistas kokku kuus vastast ülekaalukalt, loovutamata punktigi, ning saavutas kaks esikohta.

Marta Kolõtšev sai kuni 38 kg kehakaalus naistemaadluses esikoha, tema alles lasteaias käiv õde Marite Kolõtšev kuni 33 kg kehakaalus 5. koha.

Kuni 62 kg Kreeka-Rooma maadluses tuli esikohale Ardon Alesmaa.