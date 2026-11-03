Vormsi saab külmal talvel jäätee, Noarootsi aga mitte

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ütles Lääne Elule, et kui eesootaval talvel peaks olema sobivad ilma- ja jääolud, on plaanis rajada jääteed mandrilt nii Vormsi kui ka Kihnu saarele.

„Sarnaselt eelmisele talvele rajatakse Saaremaa ja Hiiumaa vahele jäätee juhul, kui tavapärased transpordiühendused on häiritud ning tekib oht suursaartega ühenduste katkemiseks. Haapsalu ja Noarootsi vahel on võimalik sõita maismaad pidi, küll pikema vahemaaga, aga sinna jäätee rajamine ei kannaks väikesaarega ühenduse tagamise ega parandamisega sarnast eesmärki,” märkis Salmu.

„Ühendused Muhumaa ja Hiiumaaga hoitakse toimivana eelkõige laevaliiklu