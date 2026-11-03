Galerii: Kuuse tänava koolihoone muutus kummitusmajaks

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halloween kuuse koolimajas_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
halloween kuuse koolimajas_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
halloween kuuse koolimajas_malleliisaraigla (8)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Stuudio Bcirq korraldas laupäeva õhtul vanas koolimajas noortele halloween’i õuduste raja, kust ei puudunud ka politsei külastus.
Haapsalu Kuuse tänava koolimajas jäi aeg seisma 2022. aasta suvel – nii näitab mõni kalender seinal, sest siis kolis hoonest välja seal oma maja remondi ajaks ulualuse leidnud Haapsalu linna algkool.
Hoone on külm ja pime. Vahepealsel ajal on seal peetud vaid päästjate ja kaitseliitlaste õppusi. Neist on maha jäänud mak
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