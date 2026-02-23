Haapsalu õhuakrobaadid said võistlustelt kolm poodiumikohta

Brita-Eliise Laanesoo (vasakul) saavutas võistlustel 3. koha ja Laura Sarapuu 2. koha. Foto: erakogu
BCirq stuudio treenerid Berta Valdma (ees vasakul), Johanna Taggu (ees paremal paremal) ja Madli Jõgi (taga paremal) võistlesid täiskasvanute kategoorias. Pildil koos treener Anu-Grete Oderiga. Foto: Franz Jõgi
Võistlustel osales viis BCirq stuudio noort. Foto: erakogu
Nädalavahetusel Sakus peetud rahvusvaheliselt õhuakrobaatika võistluselt Aerial Dream tõid Haapsalu BCirq stuudio õhuakrobaadid tihedas konkurentsis ära kolm poodiumikohta.
„Lootsin, et saame ühe poodiumikoha,” tunnistas õhuakrobaatide treener Berta Valdma.
Algajate juunioride klassis sai teise koha Laura Sarapuu ja samas vanuseklassis 3. koha Britta-Eliise L