Ormsö ei sõida ka vabariigi aastapäeval

Parvlaev Ormsö Rohuküla sadamas. Foto: Juhan Hepner

Vormsi liini parvlaev Ormsö jääb kai äärde ka teisipäeval, 24. veebruaril, sest laeva rikke parandamiseks vajalik varuosa pole veel kohale jõudnud.

Rohuküla-Sviby laevaliini haldav Kihnu Veeteed teatas oma kodulehel, et see, kas Ormsö kolmapäeval sõita saab selgub hiljemalt teisipäeva õhtul kell 17. Värsket infot kolmapäevaste väljumiste kohta näeb ettevõtte kodulehel.

Ormsö peamasina turbot tabas 6. veeruari õhtul rike ja laev on alates sellest kai ääres. Vormsi elanikud on suuremast kriisist seni pääsenud tänu jääteele. Seal võivad aga liigelda vaid sõiduau