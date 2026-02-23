Muusikakool tähistas vabariigi aastapäeva kontserdiga

Kuula artiklit, 0 minutit ja 41 sekundit 0:00 / 0:41

19. veebruaril tähistas Haapsalu muusikakool Eesti 108. sünnipäeva kontserdiga Läänemaa ühisgümnaasiumi aulas.

Kooli 199 õpilasest ligi 80 olid laval nii klaveri, viiuli, tšello, kitarri ja flöödi solistidena kui ka puhkpilliorkestri, pärimusmuusika ansambli ja poistekoori koosseisudes. Kõlasid Eesti heliloojate teosed aga ka tuntud meloodiad nii kaasajast kui möödunud aegadest.

Pärast kontserti kuuldus paljude suust tunnustus, rahulolu ja rõõm kuuldust ning head soovid edaspidisteks tegemisteks. Parim tunnustus on publiku hinnang.

