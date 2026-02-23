Advokaadid Haapsalu näitel: õigusvastane omanike kius ehituskeeluvööndis?

Advokaadibüroo RASK advokaadid Villy Lopman ja Elvi Tuisk

Maatükk mere ääres koos kehtiva detailplaneeringuga on paljude uue kodu otsijate ja maaomanike unistus. Detailplaneeringu olemasolu tähendab nii tavateadmise kui ka õigusliku loogika järgi, et üllatuste aeg on läbi ning ehitusõigus on haldusakti kindlusega olemas.

Haapsalu linnas aset leidnud viimased arengud näitavad aga vastupidist. Vaatamata kehtivale detailplaneeringule ei pruugi omanikud ehitusluba saada. Tekkinud olukorda analüüsivad ja selgitavad advokaadibüroo RASK advokaadid Villy Lopman ja Elvi Tuisk.

Linna ja Keskkonnaameti vaated lahknevad

Haapsalu linn kehtestas 2024. aasta sügisel uue üldplaneeringu, mille tulemusel jäid osa varem kehtestatud detailplaneeringutest ehituskeeluvööndisse. See tähendab, et mitmed detailplaneeringud näevad ette ehitamist aladel, mis uue üldplaneeringu kohaselt kuuluv