Juhtkiri: planeeringusegadus

Eelmisel laupäeval kirjutas Lääne Elu, kuidas igiammuse detailplaneeringu alusel on Haapsalus tammi ääres asutud ellu viima Loojangu arendust, mis ei haaku välisilmelt ei selle kandi miljööga ega naabruses oleva ajaloolise raudteejaama hoonega. Kõnelemata sellest, et tegelikult kavatseb arendaja ehitada rohkem kortereid kui detailplaneeringus kirjas.

Tänases lehes on järgmine segadus Haapsalu planeeringutega. Ammustel detailplaneeringutel Rohukülas ja Topu lahe ääres oli vähendatud ehituskeeluvööndit. Looduskaitseseadusega kooskõlas olev uu