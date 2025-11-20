Valimisreklaamidele kulus kümneid tuhandeid

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Valimiskampaaniale kulutasid enim valimisliidud HaRi ja Terve Haapsalu. Foto Malle-Liisa Raigla

Läänemaal kandideerinud valimisliitude esitatud aruannete järgi maksid kandidaadid valimiskulude eest nii iseenda firmale kui ka toetasid rahaliselt konkureerivat nimekirja.

Läänemaal kandideerinud valimisliitudest kulutasid erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) veebilehel avaldatud andmete järgi enim HaRi ja Terve Haapsalu.

HaRi ei esitanud oma aruannet esmaspäevaseks tähtajaks. „Palusin ERJK-lt lisaaega ja seda ka saime. Olen kau

