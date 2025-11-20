Haapsalu planeeringud on vastuolus

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

DCIM104MEDIADJI_0365.JPG
Kuula artiklit, 4 minutit ja 15 sekundit
0:00 / 4:15
Probleemsed kinnistud asuvad Rohuküla ja Topu piirkonnas. Foto Urmas Lauri

Rohuküla ja Topu kandi kümneil kinnistuil on tekkinud vastukäiv olukord: detailplaneering lubab ehitada, aga uus üldplaneering keelab selle.

Haapsalu üldplaneering kehtestati mullu septembris volikogu otsusega. Üldplaneeringu järgi on Topu ja Rohuküla piirkonnas kümmekond kinnistut, kuhu ei saa üldse ehitada, ja umbes 60 kinnistut, kuhu ei saa osaliselt ehitada. Samal ajal on kinnistutel kehtiv detailplaneering, mis lubab ehitada.

„Üldplaneering ei kehtesta, vaid kajastab kehtivat seadust,” ütles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. „Mi

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT